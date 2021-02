Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Innenstadt-Aegidienstraße

tote Person bei Brand in Lübecker Innenstadt

Lübeck (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Lübeck Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Lübeck: Aus bisher ungeklärter Ursache kam es am heutigen Samstagmorgen (20.02.) gegen 03.30 Uhr zu einem Brandausbruch im ersten Obergeschoss eines vierstöckigen Mehrfamilienhauses in der Lübecker Innenstadt. Die Berufsfeuerwehr war mit mehreren Wachen und Freiwilligen Wehren in der Aegidienstraße im Einsatz. Zwei Personen und ein Hund wurden aus dem dritten Obergeschoss mit einer Drehleiter gerettet. Eine Person konnte in der Brandwohnung nur noch tot aufgefunden werden. Durch den schnell eingeleiteten Löschangriff konnte die Brandausbreitung auf weitere Wohnungen verhindert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Leichnam wurde in die Gerichtsmedizin gebracht. Die Identität ist noch nicht geklärt.

Die Brandwohnung wurde beschlagt. Das Gebäude blieb bewohnbar. Der Brandschaden wird auf ca. 100.000 Euro geschätzt. Nachfragen zu dieser Medien-Information beantwortet die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck.

