Sitzbänke beschädigt und als Skisprungschanzen missbraucht

Am Samstagnachmittag (13.03.) musste festgestellt werden, dass durch Unbekannte drei Sitzbänke auf dem Gömnitzer Berg zerstört wurden. Durch den Schneefall war das Rodeln auf dem Berg möglich und offenbar löste man gewaltsam die Sitzbretter der Bänke und nutzte sie als Skisprungschanzen. Die Sitzgelegenheiten wurden für über 800 Euro angeschafft und dürften einen Zeitwert von gut 450 Euro haben. Ebenso wurde die Zäune der umliegenden Weiden niedergetrampelt und beschädigt. Die Polizei in Süsel hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 04524-7309910 oder per Mail an suesel.pst@polizei.landsh.de. Als Tatzeit dürfte der Zeitraum von Donnerstag (11.02.) bis Samstagnachmittag in Frage kommen.

