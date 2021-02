Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Ahrensbök

Flörkendorfer Mühlenau 1. Ermittlungsergebnisse

Lübeck (ots)

Am Samstagnachmittag (13.02.) mussten Polizeibeamte der Station Ahrensbök feststellen, dass die Flörkendorfer Mühlenau auf einer Länge von gut 200 Meter offenbar mit Dieselkraftstoff verunreinigt war. Die Ermittlungen hinsichtlich einer Gewässerverunreinigung wurden von den Beamten des Umweltschutztrupps beim Polizei-Autobahn und Bezirksreviers (PABR) in Scharbeutz übernommen. Die Ermittler waren am gestrigen Dienstag (16.02.) erneut mit der Wasserbehörde des Kreises in Ahrensbök. Der Ursprung der Verschmutzung dürfte nach jetzigem Stand im Bereich in der Straße Böckenbarg liegen. Auf dem Parkstreifen gegenüber des dortigen Diskounters ist offenbar Dieselkraftstoff in die Oberflächenentwässerung gelangt und von dort weiter in die Au. Die Umweltermittler möchten wissen, ob jemand am Samstag (13.02.) etwas im Bereich Böckenbarg beobachtet hat. Hinweise bitte unter der Rufnummer 04524-7077-100 oder per Mail an scharbeutz.pabr@polizei.landsh.de .

