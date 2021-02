Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Innenstadt

Auffälliges Modellschiff gefunden- Eigentümer gesucht

Lübeck (ots)

Am Mittwoch (17.02.2021) wurden beim 1. Polizeirevier in Lübeck drei Fundsachen abgegeben. Ein Passant hatte in der Kanalstraße auf dem Parkplatz 4 zuvor eine Bohrmaschine der Marke Bosch mit Koffer, ein weiteres Elektrogerät und ein auffälliges Modell eines Seenotrettungsbootes gefunden. Dabei handelt es sich um ein Modell des Schiffes "Eduard Nebelthau", welches als Seenotrettungsboot seit 1972 im Dienst der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger eingesetzt wurde und seit 2019 im Yachthafen in Burgtiefe auf Fehmarn ausgestellt ist. Die Gegenstände waren ordentlich auf dem Boden abgestellt gewesen, so als habe jemand sie versehentlich beim Beladen oder Entladen eines Fahrzeugs dort vergessen.

Personen, die Hinweise zu dem oder der Eigentümer*in machen können, werden gebeten, sich beim 1. Polizeirevier Lübeck unter der zentralen Telefonnummer 0451-131-0 oder per E-Mail an die Adresse Luebeck.PRev01@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell