Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Angefahrene Fußgängerin

Pirmasens (ots)

Am 29.05.2021, gegen 12:45 Uhr, befuhr ein 51jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Hyundai i30 die Zufahrtsstraße auf dem Hornbach-Parkplatz, Höhe des Testzentrums. In diesem Bereich blieb er stehen, um sich nach einem Parkplatz umzusehen. Als er einen Parkplatz auf der linken Seite festgestellt hatte, setzte er aus dem Stand leicht zurück, um anschließend links abzubiegen. Hierbei übersah er die zur gleichen Zeit die Zufahrtsstraße überquerende 51jährige Fußgängerin. Es kam zur Kollision. Am Pkw entstand kein Sachschaden. Die Fußgängerin wurde schwer verletzt und ins Krankenhaus verbracht. I pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell