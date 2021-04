Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B 27

Kirchheim an Neckar: Alkoholisiert von Fahrbahn abgekommen

Ludwigsburg (ots)

Mit deutlich über zwei Promille war am Dienstagabend gegen 22:40 Uhr ein 65-jähriger Autofahrer mit seinem Volvo auf der B 27 von Kirchheim am Neckar in Richtung Besigheim unterwegs. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Verteilerkasten und eine Leitplanke. Anschließend fuhr er rückwärts und rutschte auf der gegenüberliegenden Straßenseite in den Graben. Nachdem Passanten die Polizei verständigt hatten, stellten Polizeibeamte während der Unfallaufnahme bei dem 65-Jährigen deutliche Anzeichen von Alkoholeinwirkung fest. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 7.000 Euro Der nicht mehr fahrbereite Volvo wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell