Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Benningen am Neckar: Starke Rauchentwicklung durch Containerbrand

Ludwigsburg (ots)

Auf einem Firmengelände in der Goethestraße in Benningen am Neckar ist am Dienstagnachmittag gegen 15:20 Uhr aus noch ungeklärter Ursache ein größerer Container mit Kartonagen in Brand geraten. 15 Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten den Container komplett fluten, um den Brand zu löschen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner gebeten, Fenster und Türen vorsichtshalber geschlossen zu halten. Gegen 16:30 Uhr war der Brand vollständig gelöscht. Personen kamen nicht zu Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell