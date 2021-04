Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Auseinandersetzung endet im Polizeigewahrsam

Ludwigsburg (ots)

In der Ausnüchterungszelle endete für einen stark alkoholisierten 40-Jährigen am Dienstagabend eine Auseinandersetzung auf einem Parkplatz in der Oststadt. Er hatte sich gegen 20:10 Uhr kurzerhand in das Auto eines 20-Jährigen gesetzt, der seinen Wagen verlassen hatte und einige Meter daneben stand. In der Annahme, dass es sich um einen Autodieb handelt, eilte der junge Mann zu seinem Fahrzeug zurück und zog den 40-Jährigen heraus. In der Folge entwickelte sich eine handfeste Auseinandersetzung und eine Zeugin alarmierte die Polizei. Eine Streifenbesatzung traf kurz darauf den leicht verletzten 40-Jährigen an, der gleich aggressiv reagierte und mit einer Handschließe gefesselt werden musste. Nach ärztlicher Versorgung im Krankenhaus musste er die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers verbringen.

