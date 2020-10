Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brennt Unterstand für Sperrmüll - Feuerwehrmann leicht verletzt





Mönchengladbach-Mülfort,10.10.2020, 21:26 Uhr, Römerbrunnen (ots)

Am Samstagabend meldeten gegen 21:26 Uhr gleich mehrere Anrufer über den Notruf 112 der Feuerwehr Mönchengladbach den Brand eines Unterstandes für Abfälle, der sich in unmittelbarer Nähe eines 12geschossigen Mehrfamilienhauses an der Straße Römerbrunnen befand. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der ca. 15m² große Unterstand in Vollbrand und drohte auf mehrere, fahrbare Abfallgroßbehälter überzugreifen. Durch einen Angriffstrupp unter Atemschutz konnte der Brand mit einem C-Rohr rasch unter Kontrolle gebracht werden. Ein weiterer Trupp kontrollierte den Treppenraum und die an einen Laubengang angeschlossenen Flure zu den Wohneinheiten. Leider mussten dabei einige der Hausbewohner teils energisch dazu aufgefordert werden, die vom Rauch bedrohten Laubengänge in Richtung der sicheren Flur- und Wohnungsbereiche zu verlassen. Bei den Löscharbeiten zog sich ein Feuerwehrmann Brandverletzungen an einem Arm zu, die eine ambulante Behandlung im Krankenhaus erforderlich machten. Die Brandursache ist unklar. Die Polizei war vor Ort und nahm die Ermittlungen zur Entstehung des Brandes auf. Im Einsatz waren ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug und ein Rettungswagen von der Feuer- und Rettungswache III in Rheydt.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Thomas Mandrossa

