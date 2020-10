FW-MG: Angebranntes Essen

Feuerwehr Mönchengladbach

Mönchengladbach, 10.10.2020, 18:05 Uhr, Forststraße (ots)

Am Abend rief ein Bewohner aus einem Wohnhaus an der Forststraße bei der Leitstelle der Feuerwehr an und meldete, dass die hausinterne Brandmeldeanlage ausgelöst hätte. Die eintreffenden Einsatzkräfte stellten leichten Brandgeruch fest. Die Ursache war schnell gefunden. Es handelte sich um angebranntes Toastbrot aus einer Wohnung im Erdgeschoss. Der Bewohnerin der Wohnung ging es gut, die Wohnung wurde durch die Feuerwehr gelüftet und die Brandmeldeanlage zurückgestellt. Nach Abschluss der Lüftungsmaßnahmen konnte die Wohnung wieder an die Bewohnerin übergeben werden.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte, ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Martin Radtke

