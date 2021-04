Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fußgängerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Leicht verletzt wurde eine 70-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Montag, 26. April, auf der Hammer Straße. Gegen 18 Uhr überquerte sie die Hammer Straße in der Nähe der Geiststraße in Richtung südlicher Gehweg. Ein 58-Jähriger fuhr mit seinem Mercedes auf dem südlichen Parkstreifen rückwärts und stieß gegen die Fußgängerin. Sie wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurde. (kt)

