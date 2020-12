POL-ST: Steinfurt-Bu., Einbruch in Grundschule

Polizei Steinfurt

Durch ein auf Kipp stehendes Kellerfenster sind unbekannte Täter ersten Erkenntnissen zufolge in die Graf Ludwig Grundschule an der Königsberger Straße eingestiegen. Der Einbruch ereignete sich in der Zeit zwischen Montag (14.12.2020), 17.00 Uhr, und Dienstag (15.12.2020), 06.00 Uhr. Durch das Fenster, an dem durch das gewaltsame Öffnen ein Sachschaden von rund 200 Euro entstand, gelangten die Täter in den Heizungskeller. Anschließend sahen sie sich in mehreren Räumen der Schule um. Auch auf der gegenüberliegenden Gebäudeseite wurde offenbar ein Fenster zu einem Klassenraum geöffnet. Ob aus der Schule etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Hinweise von Zeugen nimmt die Steinfurter Polizei entgegen unter Telefon 02551/15-4115.

