POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Einen Verkehrsunfall verursachte am frühen Sonntagmorgen ein unbekannter Verkehrsteilnehmer im Stadtteil Neckarstadt und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Der Unbekannte prallte in der Zeit zwischen 0.20 Uhr und 1.20 Uhr gegen einen am Fahrbahnrand der Fröhlichstraße abgestellten Audi Q8 und fuhr anschließend einfach weiter. An dem Audi entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

Hinweise auf einen Verursacher liegen derzeit nicht vor.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

