Polizei Duisburg

POL-DU: Hochemmerich: Vorfahrt genommen - Kradfahrer verletzt

Duisburg (ots)

Am Samstagmorgen (25. April, 08:46 Uhr) kam es an der Kreuzung Asterlager-/Hochstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Der 34-Jährige war mit seiner Suzuki auf der Asterlager Straße in Richtung Rheinhausen unterwegs. Als er sich der Kreuzung näherte, missachtete ein 41-Jähriger, der mit seinem Kastenwagen von rechts aus der Hochstraße kam, seine Vorfahrt. Der Kradfahrer konnte ihm zwar noch nach links auf die Gegenfahrbahn ausweichen, kollidierte aber anschließend frontal mit einem ihm entgegenkommenden VW, dessen 35-jährige Fahrerin die Asterlager Straße in Richtung Asterlagen befuhr. Er stürzte nach dem Aufprall auf die Fahrbahn und rutschte in einen Zaun. Er erlitt Prellungen und Schürfwunden am ganzen Körper und musste durch einen Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Sachschäden werden auf insgesamt 6000 EUR geschätzt.

