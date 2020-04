Polizei Duisburg

POL-DU: Hamborn: Polizei nimmt Poser- und Raserszene ins Visier

Duisburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (24. April, 19 Uhr bis 25. April, 3 Uhr) hat die Polizei zusammen mit der Stadt Duisburg im Bereich L1/Duisburger Straße die Raser- und Poserszene ins Visier genommen. Die massive Polizeipräsenz zeigte Wirkung: Szenetypische Störer kamen während des Einsatzes nicht zum Zuge. Zuletzt hatte die appell-resistente Poser- und Raserszene ohne Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer Staus verursacht und die Anwohner in der Nacht mit Hupkonzerten, aufheulenden Motoren und lauter Musik gestört.

Die Beamtinnen und Beamten überprüften in der vergangenen Nacht im Stadtgebiet eine Vielzahl an Fahrzeugen und schrieben sieben Ordnungswidrigkeitsanzeigen. Achtmal wurde ein Verwarngeld fällig. Einem Verkehrssünder auf der Rheinpreußenstraße kommt sein Fahrstil teuer zu stehen: Er war mit 109 km/h statt der erlaubten 50 km/h unterwegs und muss mit einem Bußgeld in Höhe von 280 Euro, zwei Monaten Fahrverbot sowie zwei Punkten in Flensburg rechnen.

Die Polizei wird auch zukünftig Posern und Möchtegern-Rennfahrern ihre Grenzen aufzeigen und gezielt an szenetypischen Treffpunkten wie der L1 kontrollieren. Im vergangenen Jahr hatten die Beamtinnen und Beamten 26 illegale Straßenrennen gestoppt, 23 Führerscheine eingezogen und 19 Fahrzeuge sichergestellt. 2018 lag die Zahl der festgestellten illegalen Autorennen bei 21.

