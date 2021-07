Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht, Verstoß Waffengesetz

Aalen (ots)

Kreßberg: Geparktes Auto gestreift und weitergefahren Am Freitagnachmittag im Zeitraum zwischen 14 und 20 Uhr kam es in Kreßberg an der Straße Rötäcker kurz vor der Einmündung in die Dinkelsbühler Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein, am dortigen Fahrbahnrand parkender Daimler, wurde beim Vorbeifahren von einem unbekannten Fahrzeug gestreift. Hierbei entstand ein Sachschaden von 1500 Euro. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Das Polizeirevier Crailsheim sucht nun Zeugen, welche Angaben zu dem Unfallverursacher machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951/480-0 zu melden.

Schwäbisch Hall: Bei Verkehrskontrolle Waffen und Medikamente aufgefunden Am Samstagfrüh, gegen 01 Uhr, wollte eine Polizeistreife des Polizeireviers Schwäbisch Hall, den 22jährigen Fahrer eines Honda Civic einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterziehen. Hierbei stellten sie beim 37jährigen Beifahrer einen Teleskopschlagstock und ein Springmesser sowie Tabletten fest, welche möglicherweise unter das Betäubungsmittelgesetzt fallen. Die Gegenstände wurden daraufhin sichergestellt. Der Beifahrer muss mit einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell