Polizei Düren

POL-DN: Beim Linksabbiegen mit Motorrad zusammengestoßen

Kreuzau (ots)

Mit leichten Verletzungen kam am Mittwoch ein junger Kradfahrer davon, als ihm ein Fahrzeug die Vorfahrt nahm.

Gegen 17:30 Uhr befuhr ein 18-jähriger Motorradfahrer aus Vettweiß die L 327 von Jakobwüllesheim in Richtung Stockheim. Zur gleichen Zeit war ein 32-jähriger Dürener mit seinem Fahrzeug in Gegenrichtung unterwegs. Der 32-Jährige wollte kurz hinter der Ortslage Stockheim nach links in einen Feldweg abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Kradfahrer und es kam zu Zusammenstoß. Der Vettweißer stürzte mitsamt des Motorrades. Er wurde mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 1300 Euro.

