POL-OL: +++ Autofahrer nach Auffahrunfall leicht verletzt ++ Radfahrer nach Zusammenstoß im Krankenhaus +++

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Bei einem Auffahrunfall auf der Sandkruger Straße ist am Montagvormittag ein 33-jähriger Oldenburger leicht verletzt worden. Der Mann wollte um 9.23 Uhr mit seinem Renault Kangoo von der Sandkruger Straße nach rechts auf einen Parkplatz abbiegen. Da sich vor ihm der Verkehr staute, musste er zunächst abbremsen. Ein nachfolgender, 25-jähriger Mercedesfahrer erkannte dies offenbar zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der Mercedes rutschte gegen den Renault, wodurch der 33-Jährige leicht verletzt wurde. (1162818)

Um 17.35 Uhr kam es zu einem Abbiegeunfall auf der Donnerschweer Straße: Ein 22-jähriger Fahrradfahrer fuhr auf dem Radweg in stadtauswärtiger Richtung. Als er gerade die Einmündung in die Straße Unterm Berg überqueren wollte, wurde er von einem BMW erfasst, dessen 50-jähriger Fahrer von der Donnerschweer Straße nach rechts abbiegen wollte. Der Fahrradfahrer musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. (1165334)

Die Polizei nimmt Zeugenhinweise zu diesen beiden Unfällen unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegen.

