POL-OG: Kehl, Marlen - Gemüseklau aus Privatgarten

Seit einigen Tagen ermitteln die Beamten des Polizeireviers Kehl in einem eher ungewöhnlichen Fall. Seit Anfang diesen Jahres wird in einem privat betriebenen Garten am Ortsrand immer wieder Gemüse geklaut. Bereits fünf Mal machten sich Unbekannte an verschiedenen Pflanzen in dem Garten zu schaffen und bereicherten sich an diesen. Zuletzt suchten die Täter das Grundstück in der Nacht vom 22.08. auf den 23.08. auf und entwendeten dabei Gemüse im Wert von etwa 100 Euro. Durch die Häufung der Fälle installierte die Betreiberin des Gartens Wildkameras, die beim letzten Vorfall zwei Männer mutmaßlich osteuropäischer Erscheinung aufzeichnete. Weitere solcher Fälle sind bei der Polizei derzeit zwar nicht bekannt, können jedoch auf dem örtlichen Polizeiposten oder Revier zur Anzeige gebracht werden.

