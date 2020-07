Polizei Düren

POL-DN: Erneuter Versuch der Geldautomatensprengung

Titz (ots)

In der Nacht zu Donnerstag versuchten Unbekannte erneut, den Geldautomaten einer Bank an der Landstraße in Titz zu sprengen. Bereits vor einer Woche scheiterte ein solches Vorhaben (siehe auch Pressemeldung Polizei Düren vom 22.07.2020).

Gegen 04:00 Uhr bemerkte eine Anwohnerin, dass Rauch aus dem Vorraum der Bank drang und die Eingangstür offen stand. Die Frau verständigte die Polizei, die sogleich umfangreiche Fahndungsmaßnahmen einleitete. Dabei war auch ein Hubschrauber im Einsatz. Die Feuerwehr kümmerte sich derweil um den Geldautomaten, aus dem zwischenzeitlich Flammen schlugen. Zur genauen Untersuchung des Automaten wurde ein Spezialist des Landeskriminalamtes hinzugezogen. Im Rahmen der Tatortaufnahme meldete sich eine weitere Zeugin, die angab, dass ihr gegen 02:00 Uhr eine dunkle Limousine aufgefallen sei, die mit lautem Motorengeräusch in Richtung Jackerath gefahren sei. Dieses Fahrzeug könnte mit den Geschehnissen in der Bank in Zusammenhang stehen. Durch die Manipulation wurde der Geldautomat beschädigt, jedoch nicht geöffnet. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu jeder Zeit entgegen.

