Polizei Düren

POL-DN: Lkw-Fahrer beraubt

Düren (ots)

Ein Lkw-Fahrer, der im Gewerbegebiet "Im Großen Tal" seine Ruhezeit verbrachte, wurde am Dienstagabend von Unbekannten ausgeraubt.

Gegen 21:50 Uhr näherte sich dem Standort des Lkw ein grau-metallic-farbener Pkw aus einem Feldweg. Der Beifahrer stieg aus und klopfte an die Fahrertür des Lastwagens, der in der Straße "Am Langen Graben" stand. Der Fahrer, ein 46-jähriger russischer Staatsbürger, öffnete die Tür und der dort stehende Mann zeigte eine Marke vor, von der der Trucker dachte, es sei eine Polizeimarke. Der Unbekannte gab ihm zu verstehen, dass man eine Drogenkontrolle durchführen müsse und verlangte den Rucksack des Mannes zur Durchsuchung. Der Kraftfahrer schloss die Fahrertür wieder und nahm seine Tasche auf den Schoß. Die Situation kam ihm zu diesem Zeitpunkt schon merkwürdig vor. Der Unbekannte riss schließlich die Tür wieder auf und nahm den Rucksack an sich. Währenddessen verließen drei weitere Männer den Pkw, von denen einer sich an die Fahrertür stellte. Der erste der Männer durchsuchte schließlich die Tasche. Als er darin einen größeren Geldbetrag fand, sprühte der an der Tür Stehende dem Lkw-Fahrer vermutlich Pfefferspray ins Gesicht. Die vier unbekannten Männer besetzten anschließend wieder das Fahrzeug und fuhren in unbekannte Richtung davon. Der Mann, der als erster an den Lkw herantrat, wird beschrieben als circa 30 bis 35 Jahre alt. Er war etwa 175 cm groß, hatte ein dickes, rundes Gesicht, war circa 90 bis 100 kg schwer und trug einen Drei-Tage-Bart. Bekleidet war er mit einer Art Bomberjacke. Der Mann, der dem 46-Jährigen das Pfefferspray ins Gesicht sprühte, war circa 165 cm groß und etwa 25 Jahre alt. Er hatte ein schmales Gesicht und keinen Bart. Alle vier Männer hatten nach Ansicht des Lkw-Fahrers ein arabisches Aussehen.

Zeugen, die zum tatrelevanten Zeitpunkt verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 in Verbindung zu setzen.

