Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mutmaßlicher Drogendealer in U-Haft

Kaiserslautern (ots)

- Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern und der Kriminaldirektion Kaiserslautern -

Wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft gegen einen jungen Mann aus dem Stadtgebiet. Der 25-Jährige steht im Verdacht, mit Drogen zu handeln.

Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung am Dienstag erhärtete sich dieser Verdacht, da in den Räumen insgesamt knapp 300 Gramm Marihuana, Amphetamin und Kokain gefunden wurden. Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte zwei Messer sicher.

Der 25-Jährige hatte den Beamten zunächst nicht die Tür geöffnet, obwohl er sich in der Wohnung aufhielt. Er wurde festgenommen und am Nachmittag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Kaiserslautern vorgeführt. Bei der Vorführung machte der 25-Jährige von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Der Ermittlungsrichter ordnete wegen Fluchtgefahr die Untersuchungshaft an, so dass der Mann noch am selben Tag ins Gefängnis nach Frankenthal gebracht wurde.

Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell