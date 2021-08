Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Badbergen: Münzautomaten auf Tankstellengelände aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Badbergen (ots)

In der Nacht zum Dienstag hat sich ein Unbekannter an zwei Münzautomaten in der Straße "An der B68" zu schaffen gemacht. Zwischen 0 Uhr und 1 Uhr betrat der Täter das Gelände einer Tankstelle in der Nähe der "Bühnenstraße". Mit einem Werkzeug hebelte der Dieb zwei Münzautomaten der dortigen Selbstwaschboxen auf und nahm eine geringe Menge Bargeld an sich. Bei der Tat wurden die Automaten stark beschädigt. Der Täter entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung vom Tatort. Die Polizei aus Quakenbrück sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können. Sie werden gebeten, sich unter 05431/907760 zu melden.

