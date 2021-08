Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Radfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Ein 57 Jahre alter Autofahrer befuhr am Dienstagnachmittag den Springmannskamp und wollte gegen 14.35 Uhr nach links auf die Natruper Straße in Richtung stadteinwärts abbiegen. Zur gleichen Zeit war ein 35-jähriger Radfahrer auf der Albrechtstraße unterwegs und wollte geradeaus über die Kreuzung in Richtung Springmannskamp weiterfahren. Der Autofahrer erfasste den Radfahrer im Kreuzungsbereich. Der 35-Jährige wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

