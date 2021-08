Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Audi-Fahrer flüchtet vor der Polizei und verursacht Verkehrsunfall

Osnabrück (ots)

In der Sedanstraße, Ecke Artilleriestraße, wurde eine Funkstreifenbesatzung am Montagabend (gegen 23.30 Uhr) auf einen schwarzen Audi A6 aufmerksam, der entgegengesetzt der Fahrtrichtung am Fahrbahnrand hielt. Die Beamten wollten den Fahrzeugführer kontrollieren und stellten den Streifenwagen vor den Pkw. Daraufhin entfernte sich der Autofahrer und missachtete die Anhaltesignale. Die Polizisten folgten dem Wagen, verloren ihn jedoch aus den Augen. Im Rahmen der Fahndung machten Zeugen auf sich aufmerksam und gaben an, dass der gesuchte Pkw in die Albrechtstraße abgebogen wäre, dabei die Bordsteinkante beschädigt hätte und anschließend in die Straße "Am Natruper Steinbruch" gefahren sei. In der betreffenden Straße entdeckten die Beamten weitere Spuren und schließlich in der Felix-Nussbaum-Straße den beschädigten Audi. Währenddessen bemerkte eine Streifenbesatzung in der Natruper Straße einen Verdächtigen, auf den die Personenbeschreibung des Flüchtigen zutraf. Der 26-Jährige bestritt das Auto gefahren zu haben, machte wenig plausible Angaben zu dem Geschehen und erklärte, keinen Führerschein zu haben. Weiterhin stellten die Beamten fest, dass für den Mann ein offener Haftbefehl vorlag. Der 26-Jährige wurde zur Wache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde, weil der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der Audi wurde sichergestellt und der 26-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und einer haftbefreienden Zahlung entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise zu der Fahrtstrecke des schwarzen Audi am Montagabend geben können, melden sich bitte bei der Osnabrücker Polizei, Telefon 0541/327-2215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell