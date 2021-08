Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Hochwertiges Pedelec in der Innenstadt gestohlen

Osnabrück (ots)

Am Kamp, Ecke Kleine Hamkenstraße, geriet am Montagnachmittag ein hochwertiges Pedelec der Marke Haibike, Modell Yamaha 4.0, ins Visier von Dieben. Das gold-bronzefarbene 26-Zoll-Rad stand zwischen 16 und 16.30 Uhr angeschlossen an einer Straßenlaterne, als der oder die Täter sich an dem Schloss zu schaffen machten und Pedelec mitnahmen. Das Diebesgut ist mit einem 52cm-Rahmen und schwarz-roten Felgen und Schutzblechen ausgestattet. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 0541/327-2215 oder 327-3240 bei der Osnabrücker Polizei.

