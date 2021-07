Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel- Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich verletzten Person

Am Donnerstag, 01. Juli 2021, gegen 12.00 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Loher Straße und Friesenhofstraße in 26676 Barßel zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 21-jähriger Fahrer aus Barßel mit einem Treckergespann (Trecker plus zwei Anhänger) die Loher Straße in Richtung Godensholt. Der 21-Jährige beabsichtigte von der Loher Straße nach links in die Friesenhofstraße abzubiegen. Ein dahinter befindlicher 77-jähriger PKW-Fahrer aus Barßel beabsichtigte das Treckergespann zu überholen und erkannte den Abbiegevorgang offensichtlich zu spät. Anschließend kam es zu einem Zusammenstoß. Der 77-Jährige war zunächst in seinem PKW eingeklemmt und musste durch Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren Barßel und Godensholt aus dem PKW befreit werden. Der 77-jährige Barßeler wurde bei dem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein angeforderter Rettungshubschrauber kam nicht mehr zum Einsatz. Der 21-jährige Treckerfahrer blieb unverletzt. Am PKW entstand Totalschaden. Dieser wurde abgeschleppt. Der Trecker war weiterhin fahrbereit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell