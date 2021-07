Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme- Diebstahl aus PKW

Zwischen Montag, 28. Juni 2021, 18.00 Uhr, und Mittwoch, 30. Juni 2021, 08.00 Uhr, kam es in der Vördener Straße im Bereich der Hofzufahrt Richtung Neue Straße zu einem Diebstahl. Ein bisher unbekannter Täter entwendete aus einem schwarzen Audi A4 Avant einen Pappkarton mit Bekleidungsgegenständen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel. 05491-999360) entgegen.

Damme- Sachbeschädigung an Schule

Zwischen Dienstag, 29. Juni 2021, 16.00 Uhr, und Mittwoch, 30. Juni 2021, 07.10 Uhr, kam es in der Schützenstraße bei einer dortigen Schule zu einer Sachbeschädigung. Durch einen bisher unbekannten Täter wurde ein Oberlicht auf dem Dach der Schule beschädigt. Vermutlich wurde das Oberlicht eingetreten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel. 05491-999360) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell