Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Vorfahrt missachtet

Stuttgart-Süd (ots)

Leichte Verletzungen und ein Sachschaden in Höhe von zirka 21.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagmorgen (02.08.2020) gegen 04.55 Uhr ereignet hat. Ein 21-jähriger Audi-Fahrer befuhr die Hohenheimer Straße in stadteinwärtige Richtung. Als er auf Höhe der Einmündung zur Etzelstraße nach links in diese abbiegen wollte, übersah er vermutlich einen 60-jährigen Taxifahrer, der mit seiner Mercedes E-Klasse die Hohenheimer Straße in Richtung Degerloch befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde der Taxifahrer verletzt und kam anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

