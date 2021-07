Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg- Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 30. Juni 2021, gegen 15.35 Uhr, befuhr ein 59-jähriger PKW-Fahrer aus Cloppenburg die Sevelter Straße in 49661 Cloppenburg. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle bestand für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der 59-Jährige unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein durchgeführter Vortest verlief positiv. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Cloppenburg- Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 29. Juni 2021, zwischen 08.10 Uhr und 11.08 Uhr, kam es in der Sevelter Straße auf einem Parkplatz im Bereich des Rathauses zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen Audi A6 Sportback. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung in Höhe von ca. 1000 Euro gekümmert zu haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

