Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstähle in der Fußgängerzone, Passanten als Zeugen gesucht

Am Freitag, 18. Juni 2021, kam es gegen 13.10 Uhr in der Mühlenstraße zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter fuhr mit einem Fahrrad am einem Bekleidungsgeschäft vorbei und ergriff hierbei diverse Bekleidungsstücke von einem Ständer im Außenbereich. Er konnte unerkannt fliehen. Zu einer vergleichbaren Tat kam es am Freitag, den 25. Juni 2021, gegen 13.45 Uhr. Erneut ergriff ein Fahrradfahrer im Vorbeifahren mehrere Kleidungsstücke von einem Außenständer in der Mühlenstraße. In beiden Fällen werden Passanten gesucht, die die Taten als Zeugen beobachtet haben. Sie werden gebeten sich unter 04471-18600 bei der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell