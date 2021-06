Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, den 28.Juni 2021, gegen 12.30 Uhr befuhr ein 48-jähriger Friesoyther mit seinem LKW die Mühlenstraße. Als er nach links in die Gerichtstraße abbiegen wollte, übersah er eine 45-jährige Friesoytherin, die mit ihrem Fahrrad die Gerichtstraße in Richtung Ringstraße befuhr und stieß mit dieser zusammen. Durch den Unfall stürzte die Radfahrerin und zog sich leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Friesoythe - Blitzeinschlag in Wohnhaus

Während des Gewitters, am 29.Juni 2021, gegen 15.15 Uhr schlug ein Blitz in ein Einfamilienhaus an der Willohstraße ein. Durch die freiwillige Feuerwehr, die mit 20 Kameraden vor Ort war, wurde leichter Schmorgeruch festgestellt. Es entstanden keine Personen,- oder Sachschäden.

