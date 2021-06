Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Lohne - Gefährdung des Straßenverkehrs und Verfolgungsfahrt

Am Samstag, 26. Juni 2021, kam es gegen 21.45 Uhr in der Straße Im Krimpel zu einer Verfolgungsfahrt. Ein Rollerfahrer sollte durch Polizeibeamte kontrolliert werden. Als dieser die Situation bemerkte floh er auf riskante Art und Weise. Hierbei gefährdete er andere Pkw-Fahrer durch rücksichtslose Überholmanöver. In einem Fall kam es beinahe zu einem Frontalzusammenstoß mit einem bislang unbekannten Fahrer eines weißen Pkw. Dieser wird gebeten sich als Zeuge bei der Polizei zu melden. Der Rollerfahrer stürzte beim Versuch über einen Schotterweg zu fliehen. Hierbei verletzte er sich leicht. Außerdem entstand Sachschaden am Motorroller. Anschließend konnten er und sein Mitfahrer durch die Polizei gestellt werden. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 30-Jährigen aus Lohne. Sein Mitfahrer war ein 30-Jähriger aus Holdorf. Beim Fahrer wurde ein Atemalkoholwert von 1,08 Promille festgestellt. Außerdem ergab sich der Verdacht, dass er zusätzlich unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Es folgte eine Blutentnahme und die Einleitung entsprechender Strafverfahren. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-808460) entgegen.

Vechta - Verdacht der Beleidigung

Am Dienstag, 29. Juni 2021, wurde durch eine Angestellte im Briefkasten eines Verlagsgebäudes am Neuen Markt eine leblose Ratte aufgefunden. Durch die Polizei wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der Beleidung eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

