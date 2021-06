Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Sachbeschädigung an Leichtathletikanlage

Zwischen Montag, 28. Juni 2021, 16.00 Uhr und Dienstag, 29. Juni 2021, 07.00 Uhr kam es in der Emsstraße zu mehreren Sachbeschädigungen. Bislang unbekannte Täter beschädigten an einer dortigen Leichtathletikanlage u.a. einen Bagger und mehrere Tische und Stühle. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Lastrup - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 29. Juni 2021, kam es gegen 09.45 Uhr an der Einmündung der Kirchstraße zur Schulstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 84-jährige Pkw-Fahrerin aus Lindern wollte von der Kirchstraße aus nach links in die Schulstraße abbiegen., musste jedoch verkehrsbedingt halten. Dies erkannte ein nachfolgender, unbekannter Pkw-Fahrer zu spät und fuhr auf. Anschließend entfernte der Unbekannte sich, ohne sich um die Regulierung des Sachschadens zu kümmern. Dieser sei in Richtung Wallstraße weitergefahren. Es könnte sich dabei um ein weißes, größeres Fahrzeug/SUV gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup (Tel. 04472-932680) entgegen.

Peheim - Sachbeschädigung an Fernsehturm, Warnung

Am Dienstag, 29. Juni 2021, stellte ein technischer Mitarbeiter fest, dass es am Fernsehturm zu Sachbeschädigungen gekommen ist. Bislang unbekannte Täter begaben sich vermutlich auf das Dach eines Gebäudes und auf den Turm selbst, wo sie Betonplatten zerstörten und Unrat hinterließen. Neben der Strafbarkeit dieses Handelns wird deutlich davor gewarnt die Dächer der Gebäude und den Fernsehturm als Unberechtigter zu betreten. Neben der Sturzgefahr verlaufen dort auch zahlreiche Kabel, die bei falschem Umgang äußerst gefährlich sein können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen (Tel. 04475-941220) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell