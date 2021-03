Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in kirchliche Einrichtung- Täter nehmen Bargeld mit

Vlotho (ots)

(sls) Am Mittwochmorgen (17.3.) meldete der Pastor einer Kirchengemeinde aus Vlotho einen Einbruch in das Gemeindehaus an der Moltkestraße. Er teilte den Beamten mit, dass Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch durch ein Fenster in das Haus eindrangen und dort die gesamten Räumlichkeiten durchsuchten. Schreibtische und Schränke wurden geöffnet und daraus jeweils eine grüne Geldkassette und eine Geldtasche mitgenommen. In der Kassette und der Tasche befand sich Bargeld im dreistelligen Bereich. Weitere Gegenstände nahmen die Täter nach erster Überprüfung nicht mit. Anschließend verließen die Täter wieder das Objekt. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet in diesem Zusammenhang weitere Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell