Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 28. Juni 2021, kam es zwischen 10.00 und 11.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Emsteker Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten Ford Fiesta. Anschließend entfernte der Unbekannte sich, ohne sich um die Regulierung des 2000 Euro hohen Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg/B72 - Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person (Nachtrag)

Wie bereits berichtet kam es am 17. Juni 2021 auf der B72 zu einem schweren Verkehrsunfall. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/4944989 Das ungeborene Kind verstarb noch am selben Tag. Am 28. Juni 2021 erlag die 26-Jährige im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.

