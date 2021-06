Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg/B72 - Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person

Am Donnerstag, 17.06.2021, um 13:56 Uhr, befuhr eine 26-Jährige mit ihrem 31-jährigen Ehemann, beide aus Garrel, in einem PKW Mazda mit Anhänger die Bundesstraße 72 aus Richtung Cloppenburg kommend in Fahrtrichtung Friesoythe in 49661 Cloppenburg. Auf der Bundesstraße 72 herrscht zwischen der Anbindung B213 und der Einmündung Garreler Straße ein "2+1-System". In Fahrtrichtung Friesoythe ist es daher zunächst 2-spurig. Hier überholte die 26-Jährige einen anderen Verkehrsteilnehmer und wollte schließlich wieder nach rechts einscheren. Hierbei kam der mit Steinen beladene mitgeführte Anhänger ins Schlingern und die 26-Jährige geriet in den Gegenverkehr und stieß hier mit dem entgegenkommenden 43-jährigen Fahrzeugführer (whft. in Steinfeld) einer Sattelzugmaschine mit Auflieger zusammen.

Durch den Zusammenstoß ist der 31-jährige Beifahrer zunächst im Fahrzeug eingeklemmt und verliert das Bewusstsein. Außerdem setzte die Atmung aus. Er konnte durch die Einsatzkräfte der Polizei aus dem Fahrzeug geborgen werden und wurde schließlich durch den eintreffenden Rettungsdienst an der Unfallstelle reanimiert. Trotz sofortiger Reanimation verstarb der 31-Jährige noch an der Unfallstelle. Die 26-jährige Fahrzeugführerin ist im 7.Monat schwanger und wird mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Zu dem genauen Verletzungsgrad können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Der 43-jährige Unfallbeteiligte aus Steinfeld wird vorsorglich mit dem Rettungswagen ebenfalls in ein örtliches Krankenhaus verbracht.

Die beiden beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die B72 wird aktuell aufgrund von Abschlepparbeiten im oben genannten Abschnitt zwischen der Zufahrt zur B213 und der Garreler Straße noch immer voll gesperrt werden. Umleitungen wurden durch die Straßenmeisterei in beide Richtungen eingeleitet.

Neben Einsatzkräften der Polizei Cloppenburg, dem Rettungsdienst und Notärzten war auch die freiwillige Feuerwehr Cloppenburg mit mehreren Fahrzeugen an der Unfallstelle.

Der Sachschaden der beteiligten Fahrzeuge beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

