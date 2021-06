Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Sachbeschädigung an PKW

In der Zeit zwischen Mittwoch, den 16. Juni 2021, 21.30 Uhr, und Donnerstag, 17. Juni 2021, 08.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter einen auf einem Parkplatz in der Gartenstraße abgestellten PKW VW Golf Plus in blau. Es wurden Kratzer auf der gesamten Fahrer- und Beifahrerseite verursacht. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Damme unter der Telefonnummer (0 54 91)999360 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallsflucht

In der Zeit zwischen Mittwoch, 16. Juni 2021, 23.00 Uhr, bis Donnerstag, 17. Juni 2021, 08.30 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw im Asternweg vermutlich beim Rangieren das gemauerte Zaunelement eines 62-Jährigen aus Vechta und beschädigte dieses. Im Anschluss entfernte er sich in unbekannte Richtung, ohne seine Personalien und/oder die Art der Verkehrsbeteiligung anzugeben. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Telefonnummer (0441) 9430 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, den 17. Juni 2021, kam es um 10.30 Uhr in der Brägeler Straße auf dem Parkplatz des dortigen Friedhofs zu einem Verkehrsunfall: Eine 76-Jährige aus Lohne übersah beim Ausparken einen dort ordnungsgemäß geparkten PKW. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

Visbek - Ladendiebstahl

Am Dienstag, den 15. Juni 2021, kam es um 11.25 Uhr in einem Markt in der Rechterfelder Straße zu einem Ladendiebstahl: Drei bislang unbekannte Männer begaben sich zunächst fußläufig auf das dortige Gelände. Zwei der Männer betraten dann den Markt und legten zwei sog. Knarrenkästen in ihren Einkaufwagen. Anschließend begaben sie sich in den Außenbereich des Marktes und übergaben die entwendeten Knarrenkästen über den Stabmattenzaun an den draußen wartenden Mittäter. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Visbek unter der Telefonnummer (04445) 950470 entgegen,

