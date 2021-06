Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldenburg) - Diebstahl eines Weidezaungerätes

In der Zeit zwischen Dienstag, 15. Juni 2021, 20.00 Uhr, und Mittwoch, 16. Juni 2021, 20.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter im Möhlenkamp ein hochwertiges Solar-Weidezaungerät der Marke GALLAGHER, Typ S100, mit Akku. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Essen (Oldenburg) unter der Telefonnummer (05434) 924700 entgegen.

Cappeln - Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Donnerstag, den 17. Juni 2021, kam es um 09.40 Uhr auf der Cloppenburger Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 42-jähriger Mann aus Diepholz und ein 57-jähriger Mann aus Emstek befuhren in genannter Reihenfolge mit ihren PKWs die Cloppenburger Straße in Richtung Cloppenburg. Im Streckenverlauf wollte der 57-Jährige nach nach links auf den Parkplatz eines Verbrauchermarktes abbiegen. Der 42-Jährige setzte in dieser Situation zum Überholen an. Als der 57-Jährige den Abbiegevorgang einleitete, kam es zum Zusammenstoß. An beiden PKW entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 9500 Euro. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Am Donnerstag, den 17. Juni 2021, kam es um 07.45 Uhr auf dem Höltinghauser Ring zu einem Verkehrsunfall: Ein 86-jähriger Mann aus Cloppenburg befuhr den Höltinghauser Ring in Cloppenburg und wollte von dort in die Höltinghauser Straße einbiegen. Hierbei übersah er eine von links kommende, bevorrechtigte 18-Jährige aus Höltinghausen. Es kam zur Kollision, wodurch der PKW der 18-Jährigen ins Schleudern geriet und auf einer Leitplanke hängen blieb. Der Unfallverursacher entfernte sich zunächst unerlaubt vom Unfallort, konnte aber später ermittelt werden. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Sein Führerschein wurde sichergestellt. An beiden PKW entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 3000 Euro. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell