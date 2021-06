Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Diebstahl einer Geldbörse

Am Freitag, den 11. Juni 2021, um 10.50 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in einem Verbrauchermarkt an der Hunteburger Straße die Geldbörse einer 68-jährigen Frau aus Bohmte. Die entwendete Geldbörse ist von der Marke Bench, schwarz. In der Geldbörse befand sich neben Bargeld auch Ausweispapiere, EC- und Kreditkarten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Damme unter der Telefonnummer (05491) 999360 entgegen.

Damme - Diebstahl einer Handtasche

Am Mittwoch, den 16. Juni 2021, kam es um 10.30 Uhr, in einem Geschäft in der Straße Mühlenberg zum Diebstahl einer schwarzen Kunstleder-Handtasche einer 21-jährigen Frau aus Neuenkirchen-Vörden. In der Handtasche befanden sich Ausweispapiere sowie EC-Karten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Damme unter der Telefonnummer (05491) 999360 entgegen.

Visbek - Einbruch in leerstehendes Wohnhaus

In der Zeit zwischen Freitag, 11. Juni 2021, 18.00 Uhr, und Mittwoch, 16. Juni 2021, 18.00 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in ein seit Jahren leerstehendes Wohnhaus in der Straße Hagstedt ein und durchwühlte dort sämtliche Räumlichkeiten. Angaben zu Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Die Höhe des Sachschadens beträgt 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Visbek unter der Telefonnummer (04445) 950470 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

Am Mittwoch, den 16. Juni 2021, gegen 09.55 Uhr, konnten während der Fahrradstreife drei Jugendliche dabei beobachtet, wie sie mutwillig die Umzäunung der Aussichtsplattform im Zitadellenpark zerstörten und die Holzteile in den Zitadellengraben warfen. Die Jugendlichen befanden sich zum Tatzeitpunkt mit ihrer Schulklasse auf dem dortigen Gelände. Nach Feststellung ihrer Personalien wurden sie an ihre Lehrerin übergeben. Der entstandene Sachschaden beträgt 250 Euro.

Damme - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, den 16. Juni 2021, kam es gegen 13.05 Uhr in der Mühlenstraße zu einem Verkehrsunfall: Die 22-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades aus Damme übersah beim Abbiegevorgang von einem Parkplatz den Pkw einer 51-jährigen Frau aus Großenkneten, welche Richtung stadteinwärts fuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Zur konkreten Schadenshöhe liegen derzeit keine Informationen vor. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme fiel auf, dass für das KKR kein gültiger Versicherungsschutz vorlag. Diesbezüglich werden gegen die 22-Jährige gesonderte Ermittlungen geführt.

Lohne - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, den 16. Juni 2021, kam es gegen 17.00 Uhr im Südring in Höhe des dortigen Bahnübergangs zu einem Verkehrsunfall: Ein 53-jähriger Mann aus Steinfeld befuhr den Südring in Richtung Steinfelder Straße. In einer leichten Linkskurve kam er nach rechts von der Straße ab, prallte gegen die Schranke des Bahnübergangs und kam im Straßengraben zum Stehen. Durch herumfliegende Fahrzeugteile seines verunfallten PKW wurde der entgegenkommende Pkw eines 31-jährigen Mannes aus Lohne beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 31150 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell