POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Damme - Einbruchdiebstahl in Gymnasium

In der Zeit zwischen Montag, 14. Juni 2021, 14.45 Uhr, und Mittwoch, 16.06.2021, 09.50 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in das Innere des Gymnasiums in der Straße Nordhofe ein und entwendeten aus der Aula hochwertige Bühnenmaterialien (u.a. 1 Beamer, 1 Lichtpult der Marke zero88, Typenbezeichnung: Digital Mixing Console LS9-16/ LS9-32, 1 Botex Controller Tonpult, Typenbezeichnung: DMX Scene Setter DC-1224, 1 DMX Merge, 1 Yamaha Tonpult, Typenbezeichnung: Digital Mixing Console LS9-16/ LS9-32 und 1 Apple IPad-Adapter in weiß). Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Damme unter der Telefonnummer (0 54 91) 99 93 60 entgegen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Zum wiederholten Male befuhr am 15. Juni 2021, um 18.40 Uhr, ein 25-jähriger Mann aus Lohne mit seinem PKW die Vechtaer Innenstadt, obwohl er lediglich im Besitz einer ausländischen Fahrerlaubnis ist und seinen Wohnsitz bereits seit mehr als sechs Monaten in Deutschland unterhält. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

