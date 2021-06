Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, den 16. Juni 2021, gegen 07.20 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Mann mit seinem KKR und einer Geschwindigkeit von 50 km/h die Lange Straße. An seinem KKR war ein schwarzes Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2020 angebracht. Der Beschuldigte konnte den Beamten keine Fahrerlaubnis vorweisen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, das Kennzeichen sichergestellt und der Fahrzeugschlüssel in amtliche Verwahrung genommen.

Löningen - Verkehrsunfall mit Hund - Zeugenaufruf

Am Mittwoch, den 16. Juni 2021, kam es um 10.20 Uhr auf dem Schwedenweg zu einem Verkehrsunfall, durch den ein Jack-Russell-Mischling schwer verletzt wurde. Ein bislang unbekannter PKW-Fahrer befuhr mit einem silbernen Kleinwagen den Schwedenweg stadteinwärts, als in Höhe der Bischoffstraße plötzlich ein Jack-Russell-Mischling die Fahrbahn überquerte. Der Unfallverursacher hielt kurz am rechten Fahrbahnrand an, setzte seine Fahrt aber anschließend fort, ohne sich um den schwer verletzten Hund bzw. einen Personalienaustausch mit dem Hundehalter zu kümmern. Der Hund wurde durch seinen Besitzer schwerverletzt zum Tierarzt gebracht, wo er letztlich von seinem Leiden erlöst werden musste. Bei dem silbernen Kleinwagen könnte es sich um einen Mitsubishi oder Toyota gehandelt haben. Der Fahrer soll zur Unfallzeit ein Basecap getragen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Löningen unter der Telefonnummer (0 54 32) 80 38 40 entgegen.

