Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 14.Juni 2021, zwischen 12.40 Uhr und 15.30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz einer Bäckerei an der Gerichtsstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen dort geparkten schwarzen PKW VW Polo und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden an der St0ßstange sowie am Kotflügel hinten links. Die Schadenshöhe beträgt etwa 2500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel.: 04491-93160) entgegen.

Saterland- Verkehrsunfallflucht

Zwischen Freitag, den 11.Juni 2021, gegen 12.00 Uhr, und Dienstag, den 15.Juni 2021, um 14.00 Uhr, kam es in der Hauptstraße 61 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer wendete vermutlich mit einem Transporter auf dem dortigen Hofgrundstück und beschädigte ein dortiges Vordach. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle. Die Höhe des entstandenen Schadens ist zurzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (Tel.: 04498-923770) entgegen.

