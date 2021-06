Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Einbruch in ein Restaurant

In der Zeit zwischen Montag, 14. Juni.2021, 22.00 Uhr und Dienstag, 15. Juni 2021, 07.00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen eines Restaurants. Dort brachen sie zwei Spielautomaten auf und entwendeten das Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstagmorgen, gegen 07:45 Uhr, kam es an der Einmündung Rottinghauser Straße/Rotdornweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine bislang unbekannte Frau bog mit ihrem Auto vom Rotdornweg kommend nach links auf die Rottinghauser Straße ein und übersah dabei einen von rechts kommenden, bevorrechtigten 13-jährigen Jungen auf seinem Pedelec. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Junge leicht verletzt wurde. Die Frau entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Bei dem Fahrzeug handelte es sich vermutlich um einen silbernen Pkw. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Damme unter 05491/999360 zu melden.

