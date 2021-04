POL-ME: Cannabispflanzen und Drogen bei Brand entdeckt - Ratingen - 2104018

Polizei Mettmann

Ratingen

Mettmann

Wie die Feuerwehr Ratingen bereits in ihrer Pressemeldung (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70701/4881018) mitteilte, hat es am Samstagabend (3. April 2021) gegen 21.50 Uhr in einem Hochhaus in Ratingen West gebrannt.

Einem Nachbarn war ein Schwelbrand in einem Blumenkasten auf einem Balkon aufgefallen. Das Feuer, das schnell gelöscht werden konnte, war nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen durch glühende Zigarettenstummel ausgelöst worden.

Im Zuge der Löscharbeiten stieß die Feuerwehr auf mehrere Cannabis-Pflanzen in der Wohnung. Die daraufhin alarmierten Polizeibeamten stellten in der Wohnung neben insgesamt sieben Cannabis-Pflanzen eine Beleuchtungseinrichtung sowie eine Belüftungsanlage, eine Feinwaage sowie mehrere Hundert Gramm Amphetamin sicher.

Gegen den 40-Jährigen Bewohner, der nicht vor Ort war, wurden Anzeigen wegen einer Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz sowie wegen einer Straftat nach dem Waffengesetz gestellt, da die Beamten vor Ort auch einen verbotenen Schlagring sicherstellten.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell