Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Autofahrer fährt Verkehrszeichen um und fährt weiter

Recklinghausen (ots)

Heute, gegen 01.15 Uhr, fuhr ein 33-jähriger Autofahrer aus Haltern am See auf der Hervester Straße in Richtung Innenstadt. Kurz vor der Einmündung Brügge Weg fuhr er über eine Mittelinsel und riss dabei zwei Verkehrszeichen aus der Verankerung. Dadurch entstand 1000 Euro Sachschaden. Der 33-Jährige fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Anwohner waren durch die Unfallgeräusche wach geworden und sahen wie das unfallverursachende Auto wegfuhr. Polizeibeamten konnten den Unfallverursacher an seiner Wohnanschrift antreffen. Da sich Hinweise ergaben, dass er Alkohol getrunken hatte, wurde er zur Wache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

