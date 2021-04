Polizei Mettmann

POL-ME: Fahrraddieb mit Drogen geschnappt - Hilden - 2104011

Mettmann (ots)

Gleich einen doppelten Erfolg konnte die Polizei in Hilden am Samstag (03.04.2021) erzielen.

Gegen 15 Uhr beobachte ein aufmerksamer Zeuge am S-Bahnhof Hilden-Süd eine verdächtige Person, die sich am Schloss eines dort abgestellten Mountainbikes zu schaffen machte. Der Zeuge alarmierte umgehend die Polizei, welche kurz darauf an der Einsatzörtlichkeit eintraf. Als der mutmaßliche Fahrraddieb die Beamten sah, versuchte er, sich von den Fahrradständern zu entfernen. Allerdings konnten die Beamten den Mann - einen 31-Jährigen ohne festen Wohnsitz - festhalten und ihn sowie das Fahrrad kontrollieren.

Das Zahlenschloss des angegangenen Mountainbikes war beinahe komplett durchtrennt, im Rucksack des 31-Jährigen fanden die Beamten außerdem eine Gartenschere und weitere Werkzeuge, die zu den Spuren am Fahrradschloss passten. Außerdem stellten sie eine geringe Menge weißes Pulver bei dem Mann sicher - hierbei handelt es sich höchstwahrscheinlich um Kokain. Zudem hatte der Mann eine geringe Menge Amphetamine bei sich. Bei weiteren Ermittlungen ergab sich zudem der Verdacht, dass der 31-Jährige mit Drogen handelt.

Die Konsequenzen für den bereits wegen ähnlicher Delikte polizeilich in Erscheinung getreten 31-Jährigen:

Er wurde vorläufig festgenommen und musste mit zur Polizeiwache nach Hilden. Ein auf der Wache durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,44 Promille (0,22 mg/l). Gegen den 31-Jährigen wurden Strafanzeigen wegen besonders schweren Fall des Diebstahls von Fahrrädern sowie wegen illegalen Handels und Besitzes von Drogen gestellt. Das Mountainbike wurde von der Polizei sichergestellt, da das vorhandene Schloss zur Sicherung vor Ort nicht mehr ausreichte. Der Besitzer des schwarz-grünen Rades der Marke "Bulls" ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an.

