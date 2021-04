Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei ermittelt nach mehreren Flächenbränden - Ratingen - 2104012

Mettmann (ots)

Wie die Feuerwehr der Stadt Ratingen bereits berichtete, kam es am Karfreitag im Stadtgebiet zu gleich mehreren Bränden auf Grünflächen (siehe dazu die Pressemeldung der Feuerwehr unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70701/4880658). Auch die Kreispolizeibehörde Mettmann hatte in ihrer Pressemeldung OTS 2104008 (siehe Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4880704 hatte bereits über einen der Brände berichtet.

In der Nacht zu Sonntag (4. April 2021) kam es zu einem weiteren Brand in Ratingen - diesmal an der Straße "Schleifenkamp" östlich der Westtangente. Gegen 0:50 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert, weil auf Höhe der Hausnummer 16 eine Mülltonne brannte und die etwa zwei Meter hohen Flammen bereits auf einen Baum übergegriffen hatten. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, allerdings nicht mehr verhindern, dass die Mülltonne abbrannte. Auch an dem Baum war ein nicht unerheblicher Schaden entstanden. Ein direkt neben dem Brandherd geparktes Auto wurde durch das Feuer glücklicherweise nicht schwer beschädigt.

Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde. Die Polizei fahndete nach möglichen Verursachern, konnte jedoch keine verdächtigen Personen antreffen. Ob es einen Tatzusammenhang mit der Brandserie von Karfreitag gibt, kann zum jetzigen Zeitpunkt weder ausgeschlossen, noch bestätigt werden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen jederzeit unter der Rufnummer 02102 9981-6210 entgegen.

