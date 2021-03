Polizei Gütersloh

POL-GT: Aufmerksamer Zeuge spricht Autofahrerin nach Unfall an - Ermittlungen eingeleitet

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (FK) - Die Polizei Gütersloh sucht einen aufmerksamen Zeugen. Am Montag (16.03., ca. 16.00 Uhr) ereignete sich auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes an der Debusstraße in Herzebrock-Clarholz ein Unfall. Ein geparkter Opel Corsa wurde beschädigt. Als mögliche Unfallverursacherin konnte im Nachgang eine Kia-Fahrerin ausgemacht werden.

Ein Zeuge soll die Unfallverursacherin unmittelbar nach dem Zusammenstoß auf dem Parkplatz auf den Unfall angesprochen haben.

Wer kann Angaben zu dem Zeugen machen? Wer hat den Unfall beobachtet? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell