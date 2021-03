Polizei Gütersloh

POL-GT: Postdamm - Unbekannter greift 18-Jährigen an

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Dienstagmorgen (16.03., 07.18 Uhr) wurde die Polizei über eine handgreifliche Auseinandersetzung in Höhe einer Tennishalle an der Straße Postdamm informiert.

Ein bislang unbekannter junger Mann hat derzeitigen Erkenntnissen nach einen 18-jährigen Mann aggressiv angegriffen. Er schlug ihn und riss an seiner Kleidung. Erst als ein aufmerksamer Zeuge sich näherte entfernte sich der Unbekannte. Zuvor händigte er dem 18-Jährigen das im Rahmen der Auseinandersetzung gewaltsam an sich genommene Smartphone aus.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: Ca. 17 Jahre alt, 180cm -185cm groß, lockige Haare.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen? Wer kann Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben? Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell